Edirne'nin Keşan ilçesinde, toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde gerçekleştirdiği yol denetimlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 1 ton midyesi ele geçirildi.

Şüpheliye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 100 bin lira ve ayrıca jandarma trafik ekiplerince de 1288 lira idari para cezası uygulandı. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Ele geçirilen 1 ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.