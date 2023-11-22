Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.11.2023 16:45

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri sürüyor

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitimleri kapsamında Enez ilçesine bağlı Işıklı köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri sürüyor

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Işıklı köyünde vatandaşlara temel trafik kuralları, traktör ve tarım araçlarında aydınlatma kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımının önemi konularında eğitim verdi.

Vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Mardin'de otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Bilecik'te iki kişinin cenazeleri karıştı
17:42
Ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu
17:37
Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını işgal ediyor
17:37
Bakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor
17:24
Tekme attığı poşetten el bombaları çıktı
17:26
Balıkesir'de avcı kulübesinde yangın
Gazze'den tahliye edilen 100 Türk ve KKTC vatandaşı İstanbul'da
Gazze'den tahliye edilen 100 Türk ve KKTC vatandaşı İstanbul'da
FOTO FOKUS
İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ