Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri sürüyor

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Işıklı köyünde vatandaşlara temel trafik kuralları, traktör ve tarım araçlarında aydınlatma kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımının önemi konularında eğitim verdi.

Vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.