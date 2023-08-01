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Güncel
AA 01.08.2023 21:49

Edirne'de devlet desteğiyle ekilen karpuzların hasadına başlandı

Edirne'de devlet desteğiyle ekilen karpuzlarda hasat mesaisi başladı.

Edirne'de devlet desteğiyle ekilen karpuzların hasadına başlandı

Kent genelinde karpuz üretiminin artırılması için mayıs ayında üreticilere "Karpuz Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli 117 bin karpuz fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeden 50 üretici yararlandı.

Ekimi yapılan fidelerden elde edilen karpuzlar üreticiler tarafından hasat toplanmaya başladı.

Üreticilerin hasat mesaisine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, projenin başarıyla ilerlediğini belirtti.

Tarımsal üretime desteklerin sürdüğünü aktaran Bayazıt, "Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde projeden faydalanan çiftçilerimizi ziyaret edip, başlayan karpuz hasadına eşlik ettik. Projeden faydalanan üreticilerimiz memnuniyetlerini dile getirdi. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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