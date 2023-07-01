Edirne'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeni Mahalle'deki buğday tarlalarından alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis ekipleri de yangının yakın olduğu evlerde oturan vatandaşları uyardı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz olay yerinde incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaz aylarında bu tür yangınların arttığını ve vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Helvacıoğlu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.