Polis ekipleri, kent merkezinde ve bazı alışveriş merkezlerinin önünde, yasak olmasına rağmen araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Ellerinde poşetleriyle araçlarının yanına gelen bazı vatandaşlar karşılarında polisi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Polis ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından izin belgesi olmayan veya araçlarıyla alışverişe gelen vatandaşlara para cezası yazdı.

Ekipler ayrıca dışarda olan bazı vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı, bazı mahallelerde kısıtlamaya yönelik anonslar yapıldı.