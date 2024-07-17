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Güncel
AA 17.07.2024 16:45

Edirne'de 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne'de 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki denetimlerinde askeri yasak bölgede şüpheli C.B'yi yakaladı.

C.B'nin "askeri yasak bölgeye girme", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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