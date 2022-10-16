Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Çavuşbey Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta bir şüphelinin ikametinin çevresinde arama yaptı.
Aramada 6,47 gram esrar ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Aynı tarihte Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında 0,75 gram metamfetamin ve 0,67 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili C.Y. ve E.T. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Narkotik Uyuşturucu
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