Kışın soğuk ve çetin geçtiği ilçede özellikle sarıçamla kaplı ormanlık alanlar ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Şu sıralar sonbahar renklerinin hakim olduğu ilçedeki Göle ormanlığında yer alan ağaçlar ile Göle ovası, sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının farklı tonlarından oluşan renklerle kaplandı.

Güzel manzaralar oluşan ilçede vatandaşlar ormanlık alanlarda gezerek sonbaharın tadını çıkartıyor.

"Gelip buraları görmek gerek"

Yöre sakinlerinden Serkan Yıldırım, yurtta kışın en soğuk geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen Göle'nin kışın ayrı, yazın farklı, sonbaharda ise bir başka güzel olduğunu söyledi.

Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden Yıldırım, "Şu an Göle ormanları ve Göle ovası, sararan renklerle bir başka güzellik ve manzara sunuyor. Gelip buraları görmek gerek" dedi.