Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da zehir taciri 1 şüpheli tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Siverek-Diyarbakır kara yolundaki yol uygulamasında bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan F.A'nın çantasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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