Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli
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