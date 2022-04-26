Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki 125 kilometrekarelik Eber Gölü, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitlilikle dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Akarçay havzasındaki Eber Gölü, küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve insanların bölgedeki su kaynaklarını bilinçsiz kullanılması sonucu her geçen yıl çekildi.

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle gölden balıkçılık, kamış üretimi ve avcılık yaparak ekonomik gelir elde eden bölge halkı da zor günler geçirmeye başladı.

Bölgeye kış mevsiminde düşen yağan karların erimesi ile ilkbahardaki yağışlar, Eber Gölü'nün su miktarını artırdı.

"Gölün su hacmi 3-4 kat artmış durumda"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma ve Biyoizlem Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, son yıllarda kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Eber Gölü'ne yağışların adeta can suyu olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaz aylarında gölün su seviyesinin en dip seviyeleri gördüğünü aktaran Erişmiş, "Eber Gölü'ndeki su seviyesindeki artış, 2021'nin yaz mevsimine göre oldukça yüksek. Gölün su hacmi 3-4 kat artmış durumda. Bunu göldeki hayvan çeşitliliğinden de görebiliyoruz. Geçen yıl biz buraya geldiğimizde kuş dahi gözlemlememiştik ve durum çok kötüydü. Kuş yönündeki çeşitlilik geçen yıldan çok daha fazla." diye konuştu.

"Geçen yıl Eber Gölü çevresinde 2,5 kilometrelik çekilme söz konusuydu"

Erişmiş, mevcut su hacminin korunması halinde Eber Gölü'nün çok daha fazla canlanacağını, 10-15 yıl önceki eski haline dönebileceğini dile getirdi.

Koruyuculuk anlamda bölge halkına çok büyük görev düştüğünü anlatan Erişmiş, "Geçen yıl Eber Gölü çevresinde 2,5 kilometrelik çekilme söz konusuydu. Şimdi biz böyle bir kurak alana rastlamadık. Rahat bir şekilde göle girdik. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu suyu korumayı umut ediyoruz. " diye konuştu.

Bölgede Alan Kılavuzluğu yapan Kadir Ateş de geçen yılın eylülünde Eber Gölü'nde yürüyerek gezdiği alana, bugün tekneyle girdiğini, su seviyesinin arttığını ifade etti.