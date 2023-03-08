6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda "e-Seferberlik" başlatıldı.

Gönüllülük esasına göre yürütülen kampanyaya Türkiye'de faaliyet gösteren e-ticaret pazaryerleri, e-ticaret satıcıları, kargo ve lojistik işletmeleri katıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Depremzede vatandaşlarımızın öncelikli temel ihtiyaç ürünlerinin satışı yapılmış ve bu satışlar için elektronik ticaret pazar yerlerince satıcılardan herhangi bir komisyon ve taşıma bedeli alınmamış; ayrıca, ürünler gerek platformlarımızca gerekse de satıcılarımızca indirimli fiyattan satışa sunulmuştur. Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen e-Seferberlik'e vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yoğun ilgi göstermiş, bugüne kadar satılan ürün sayısı 4 milyon 365 bin 201 adede, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 Türk lirasına ulaşmıştır."