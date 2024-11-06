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Güncel
AA 06.11.2024 04:14

Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Düzce'de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Mustafa U. idaresindeki otomobil, Aydınpınar köyünde, şantiye alanındaki çukura devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Gölyaka-Düzce yolundan Sarıdere köyüne dönmek isteyen İsmail Z. idaresindeki  otomobil, Caner D. yönetimindeki otomobille, ardından savrularak Hakan D'nin kullandığı yabancı plakalı ciple çarpıştı.

Yaralanan İsmail Z. ve Caner D, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

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Düzce Trafik Kazası
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