Açık 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.11.2024 03:40

Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey yarımadasında bulunan ormanlık alanda, Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımada kullanılan şişme bot ve bot motoru ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda, ticari taksi içerisinde 5 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Balıkesir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Silah ticaretine eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:11
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlara göre Trump önde
03:21
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
03:51
ABD'de doğu eyaletlerinde ilk sandıklar kapanmaya başladı
02:18
Düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 3 sürücüye ceza
03:41
Osmaniye'de zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı
01:01
Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
FOTO FOKUS
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ