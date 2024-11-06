Elazığ'da 302 deprem konutu için kura çekildi

24 Ocak 2020'de Sivrice merkezli gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Sivrice'de kentsel dönüşüm çerçevesinde 302 konutun yapımı tamamlandı.

Konutların hak sahiplerine teslimi için İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, programdaki konuşmasında, yeni konutların hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Depremlerin ardından yapı stokunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Bundan sonraki süreçte son hak sahibini de evine yerleştirinceye kadar hem AFAD hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hem de altyapısını tamamlama anlamında İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürdürülecek."