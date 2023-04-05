Düzce’deki depremzede sayısı 5 bin 799’a yükseldi

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Düzce’ye geçici olarak gelen depremzedelerin sayısı belli oldu.



Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğretmen evlerinde ve Zahildül Kevseri öğrenci yurdunda konaklayan kişi sayısı 578 olurken, kendi yakınlarının yanlarında veya evlerde konaklayan depremzede ise 5 bin 221 kişi oldu. Genel olarak bakıldığı zaman Düzce’de 5 bin 799 depremzede bulunuyor. Ayrıca, Deprem bölgesinde Düzce’den bin 853 personel görev yapıyor. Bu güne kadar da 252 tır, 274 panelvan ayni yarım gönderildi.