Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.04.2023 11:48

Düzce’deki depremzede sayısı 5 bin 799’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konuklamak için Düzce'ye gelen depremzedelerin sayısı 5 bin 799 oldu.

Düzce’deki depremzede sayısı 5 bin 799’a yükseldi

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Düzce’ye geçici olarak gelen depremzedelerin sayısı belli oldu.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğretmen evlerinde ve Zahildül Kevseri öğrenci yurdunda konaklayan kişi sayısı 578 olurken, kendi yakınlarının yanlarında veya evlerde konaklayan depremzede ise 5 bin 221 kişi oldu. Genel olarak bakıldığı zaman Düzce’de 5 bin 799 depremzede bulunuyor. Ayrıca, Deprem bölgesinde Düzce’den bin 853 personel görev yapıyor. Bu güne kadar da 252 tır, 274 panelvan ayni yarım gönderildi.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Çekmeköy'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:26
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ