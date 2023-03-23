Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 127 bin 239’a ulaştı.

İlde araç türlerine bakıldığında ise 62 bin 414 otomobil, 2 bin 668 Minibüs, bin 513 Otobüs, 19 bin 377 Kamyonet, 5 bin 138 Kamyon, 22 bin 170 Motosiklet, 13 bin 512 Traktör, 447 özellikli taşıtlar oluşturdu.