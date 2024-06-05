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Güncel
AA 05.06.2024 21:24

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

3 şüpheli tutuklandı

Teknik ve fiziki takibe alınan F.A, Ü.Ç. ve M.B'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

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