Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
[AA (Arşiv)]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Esmahanım köyünde A.A. idaresindeki traktör, fındık bahçesine giderken devrildi.
Sürücü, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, A.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
Etiketler: Düzce
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