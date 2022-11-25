Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Edirne Caddesi'nde kağıt toplayan İrfan C'ye (63) plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Edirne
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