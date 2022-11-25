Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de metruk bina küle döndü
[Fotograf: AA]
Edirne'de ahşap binada yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, metruk olduğu öğrenilen bina küle döndü.
Babademirtaş Mahallesi Sebil Sokak'ta metruk ahşap binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangında binanın çatısı ve duvarları yola devrildi.
Belediye ekipleri sokakta temizlik çalışması yaptı.
Etiketler: Edirne
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