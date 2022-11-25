Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Muallim Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, F.H. idaresindeki 41 P 2725 plakalı işçi servis ile İ.O'nun kullandığı 41 P 3907 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.G. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli
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