DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

"Su yapılarının artmasının faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor"

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çan Karlı Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Göletin tamamlanması sonucunda barajda depolanacak su ile 2 bin 150 dekar tarım arazisinin sulaması sağlanacak. Gövde dolgu imalatları, dolusavak imalatları ve mekanik aksam imalatları tamamlanan gölette su tutma işlemi gerçekleştirildi. Temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 156 bin metreküp olan Karlı Göleti’nin tamamlanması sonucunda bölgede yapılacak sulu tarımla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 450 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."