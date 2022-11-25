Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Çınar ilçesinin Çömçeli Mahallesi'ndeki ikametinden öğlen saatlerinde Bedro Dağı mevkisinde mantar toplamak için ayrılan Selman Y'den haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla Selman Y'yi arama çalışması başlattı.
Y'nin bulunması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır
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