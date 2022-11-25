Sancaklı Mahallesi, Doğançay Mezarlığı yakınlarında, ağabeyinin kaldırıldığı hastaneye annesi ve babasıyla birlikte giden taksici D.A.'nın kullandığı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bankette asılı kaldı.

D.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

Ekipler, taksinin uçurumdan yuvarlanmaması için aracın lastiklerini halat yardımı ile bağlayarak önlem aldı.

Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan son anda kurtulan aile, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, taksi ise bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.