MSÜ 2023 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı.
2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2023 Yılı Sınav Takvimi’ne saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.
MSÜ 2023 başvuru tarihleri
MSÜ başvuru işlemleri, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.
MSÜ 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları ise 13 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre,
-2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023
-Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023
-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023
-Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023
-Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023
-Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023
-Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023
-Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2023/2 İngilizce: 18 Şubat 2023
-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/1: 12 Mart 2023
-Tıpta Uznmanlık eğitimi Giriş Sınavı - TUS 1. Dönem: 19 Mart 2023
ÖSYM 2023 Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.
“ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi’’ Açıklandıhttps://t.co/RLLhzBiGrp pic.twitter.com/jP5n4dEQEM— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 24, 2022
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