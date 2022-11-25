Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu, her 100 öğrenciden 98'inin yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığı söyledi.

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.