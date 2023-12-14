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Güncel
AA 14.12.2023 10:16

Düzce'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Mehmet Sağlam yönetimindeki otomobil, Çilimli ilçesine bağlı Aynalı köyü mevkiinde Ali Çengel yönetimindeki tomruk yüklü traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün römorkunun altına giren otomobilin içerisinde sıkışan Sağlam, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Sağlam, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlam'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Traktör sürücüsü Çengel ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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