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Güncel
AA 14.12.2023 10:03

Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri TBMM'de tanıtıldı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tanıttı.

Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri TBMM'de tanıtıldı

Ataman, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri sırasında milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere tescilli ciğer kebabı, meftune, kadayıf ile meyan şerbeti ikramında bulundu.

Diyarbakır'ın bünyesinde Türkiye'nin en güzel yemeklerini barındırdığını aktaran Ataman, "Bugün milletvekili arkadaşlarımıza, meclis çalışanlarına ve misafirlerimize Diyarbakır'ın güzel yemeklerini tattırdık. Bu yemeklerimizin çoğu da tescillidir. Tüm vekil arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı da bu güzel yemekleri yerinde yemeye, Diyarbakır'a davet ediyorum" dedi.

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