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Güncel
AA 14.10.2023 09:26

Düzce'de terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Düzce'de terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.Ç'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen B.Ç'nin evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Ç, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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