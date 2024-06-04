Parçalı Bulutlu 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2024 09:14

Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Y.U. idaresindeki arka kısmına römork bağlı traktör, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Saçmalıpınar köyü Güney Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrelik şarampoldeki ağaçlık alana devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Düzce sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

3 kişi yaralandı

Kazada, traktör sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.G. ve C.U. yaralandı.

Köylülerle birlikte traktörün devrildiği alana inen ekipler, bir ucu arazi aracına bağlı olan çelik halatla sedyeye koydukları yaralıları yukarı taşıdı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Y.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
Çinli Bakan Vang: Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı
10:35
San Francisco'daki İsrail Konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisi gözaltına alındı
10:34
Türkiye'nin su ürünleri üretimi arttı
10:32
Brent petrolün varil fiyatı 77,61 dolar
10:36
İzmir'de geçen ay 1214 düzensiz göçmen yakalandı
10:31
İzmir'de PKK/KCK'ya operasyon: 8 gözaltı
Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını
Cennetü'l Baki'ye ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
Kayseri'de eğitim uçağı düştü
Kayseri'de eğitim uçağı düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ