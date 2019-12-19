Güncel

Düzce'de samanlıkta çıkan yangında maddi hasar oluştu

19 Aralık 2019 Perşembe 10:53 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:55

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]