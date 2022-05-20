Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Arapçiftliği Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Yangının ardından evin çatı kısmı ve 2. katı kullanılamaz hale geldi.
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