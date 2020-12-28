Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 08:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir tekstil firmasına ait işçi servisinin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan 81 GD 034 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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