Yaz aylarının başından itibaren dalgalanma içine giren ve hızlı bir şekilde yükselen koronavirüs vakalarında düşüş başladı.

Vaka sayılarında 250’lere kadar çıkan Düzce’de oran ise düşmeye devam ediyor. COVID-19 vakaları bu hafta yüzde 50 düşüş ile 100'ün altına indi.

Hatırlatma dozları vakaları düşürdü

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, son durum ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Düzce’de koronavirüste son durumumuz vatandaşlarımızın destekleriyle, hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve kapalı alanlardaki dikkatleriyle birlikte geçtiğimiz haftalardaki gibi düşüş yaşanmaktadır. Bu hafta yüzlü rakamların altına indik. İnşallah bundan sonrada vatandaşlarımız kendilerini koruyarak mücadelemizi taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bu mücadeledeki destekleri için çok teşekkür ediyorum.“

[Fotoğraf: İHA]

"Maske, mesafe, hijyenin yanında en önemli silahımız aşımız"

Hatırlatma dozlarına Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yasin Yılmaz şöyle konuştu:

“Hatırlatma dozlarına Düzceliler yoğun ilgi gösterdiler. Bu salgın ile mücadeledeki en önemli silahlarımızdan birisiydi. Maske, mesafe, hijyenin yanında en önemli silahımız aşımız. Aşıyla ilgili başarılı çalışmalarımız devam ediyor. Hatırlatma dozlarında yüzde 80’lerin üzerine çıktık. Hastaneye yatan 12 civarında hastamız var. Bunlardan 5 tanesi yoğun bakımda. Bunun dışında virüsü kapan hastalarımızı ayaktan tedavi ediyoruz.”

“3,5 yılda 400 kişi hayatını kaybetti”

Pandeminin başından beri yani yaklaşık 3,5 yılda koronavirüse bağlı ölüm rakamlarını da dile getiren Dr. Yasin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“3 yıllık bir zaman dilimde 397 vatandaşımız hayatını kaybetti ilimizde. Son dönemdeki koronavirüs vakalarındaki ölüm oranlarımız ise çok düşük. Son dönemdeki dalgalanmada ise 2 yada 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu vatandaşlarımızda kronik hastalığı olan ve aşılarını tam yaptırmayan vatandaşlarımızdı.”