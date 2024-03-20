Düzce’de hayvancılığa destek

Yonca Üretiminin Geliştirilmesi Projesiyle yapılan yonca tohumu dağıtım törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Vali Selçuk Aslan tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çektiği konuşmasında, bölgenin endüstriyel tarım ve özellikle fındık üretiminde güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Vali, hayvan stokunun 80 bin civarında olduğunu ve geleneksel işletmelerden modern hayvancılığa geçişin gözlemlendiğini belirtti.

Yem ihtiyacının önemine işaret eden Selçuk Aslan, Düzce'nin ürettiği yem bitkisinin hayvan varlığına yetmediğini ve bu sorunu çözmek için yonca tohumu projesi gibi teşviklerle yem karşılama oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım arazilerinin korunmasının önemine vurgu yaparak tarımsal arazilerin korunmasını vatanın korunmasına eşdeğer bir öneme sahip olarak gördüğünü ifade etti ve bu arazilerin farklı amaçlarla kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Törende konuşan İl Müdürü Esra Uzun “Düzce ili hayvan varlığımız 58 bin 546 adet büyükbaş ve 21 bin adet küçükbaş hayvandır. Kaba yem ihtiyacımız ise yıllık 836 bin 836 tondur. Bunun 262 bin 958 tonu meralardan ve yem bitkileri ekilişlerinden karşılanmaktadır. Yonca Üretiminin Geliştirilmesi Projesi dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yonca tohumları ile yem bitkileri arasında önemli bir yere sahip olan yoncanın ekilişini artırarak kaba yem açığının kapatılması amaçlanmaktadır. Bu projemiz ile ihtiyaç olan 573 bin 878 ton kaba yem miktarının karşılama oranını yüzde 5 arttırarak yüzde 36,42'ye çıkaracaktır` dedi.

Yoncanın süt sığırı beslemesinde, kaba yemin süte dönüşme oranı en yüksek olan yem bitkisi olması sebebiyle işletmedeki karlılık oranını artıracağını söyleyen İl Müdürü Uzun, kaliteli bir kaba yem olan yoncanın, yem maliyetini azaltarak süt verimliliğinde ciddi artış sağlamakla beraber hayvan sağlığını da olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Esra Uzun, Düzce'de hayvan başına düşen yem bitkisi miktarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle işletmelerin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilediğini, hedefin yonca ekiliş alanını arttırarak, kendi kaba yemini kendi üreten sürdürülebilir karlı aile işletmelerinin projelerle desteklenmesi olduğunu sözlerine ekledi. Tören projeden yararlanan çiftçilere yonca tohumu dağıtımıyla sona erdi.