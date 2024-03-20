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Güncel
İHA 20.03.2024 13:40

Ardahan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen güzel şiir okuma ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Ardahan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
[Fotograf: İHA]

12 Mart İstiklal Marşının kabul edilmesinin yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri ile 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında yarışma düzenlendi. 

Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Müftüsü Abdullah Doğan tarafından verildi.

Müftülük makamında düzenlene törene İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur, Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Zafer Oğuz, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Gökhan Şenlik ve Şehit Taner Karadeniz Ortaokul Müdürü Volkan Terzi katıldı.

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