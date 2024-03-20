Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun'da silah ve mühimmat ticareti yapanlar ile il dışındaki suç ortaklarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun merkez ve Terme ilçesi ile Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ta belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 1205 uzun namlulu tüfek fişeği, 5 bin 642 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, keskin nişancı dürbünü ile silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden işlemleri tamamlanan biri adliyeye sevk edildi, diğerlerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.