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Güncel
AA 20.03.2024 13:10

Balıkesir'in kırsal mahallesinde her ramazan kapı kapı iftar yemeği ikram ediliyor

Sındırgı ilçesi kırsal Cüneyt Mahallesi'nde, yıllar önce başlatılan iftar ikramı sürdürülüyor. Yaşlı nüfusun ağırlıklı olduğu mahallede, sakinler, gelenekselleşen ramazan ikramı uygulamasıyla kapılarına kadar getirilen yemeklerle oruçlarını açıyor.

Balıkesir'in kırsal mahallesinde her ramazan kapı kapı iftar yemeği ikram ediliyor

Muhtarlık ve vatandaşların işbirliği ile 8 yıl önce başlatılan meydanda toplu iftar yemeği geleneği, salgın sürecindeki tedbir kararlarının ardından iftar yemeklerinin evlere götürülmesi şeklinde devam etti.

Gelenek kapsamında bu ramazanda da iftar yemekleri gönüllülerce kapı kapı servis ediliyor. Yemek saatinde vatandaşlar sinileri ve tabakları ile dışarı çıkarak iftarlıklarını alıyor.

Ramazan ayı boyunca evlere dağıtılan iftar yemeklerinin masrafları, mahalle halkı ya da mahalle dışından gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Evlere servis yaparak vatandaşların hayır duasını alan aşçı Evren Yalçın, başlattıkları geleneği devam ettirdiklerini söyledi. Masalara servis şeklinde başlayan iftar ikramının, salgın sürecinde evlere servis sistemine dönüştüğünü kaydeden Yalçın, uygulamanın hoş karşılandığını söyledi.

Yalçın, "Her evin önüne araba yanaşır. Çok ihtiyar olanlara yemekleri bizim elemanlarımız çıkarır. Kapıya çıkabilenler ise gelir alır. Ramazan ayı da bu sayede güzel geçiyor bizim için. Sekiz yıldır hiç ara vermedik, böyle güzel ramazanlarımız geçiyor onlar mutlu biz mutlu." diye konuştu.

Ramazanı ve paylaşmanın en güzel örneğini yaşattıkları için Cüneyt Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da "Ramazan ayında, farklı köylerimizde farklı etkinlikler, aslında kaynaşmayı bütünleşmeyi ve paylaşmayı sağlıyor. Ben hem muhtarımıza hem köylümüze hem emeği geçen hayırsever kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Gelenekler yaşatıldıkça bizler birbirimize daha çok bağlanıyoruz. Bu ülkenin geleceği o kadar güvende oluyor." şeklinde konuştu.

Cüneyt Mahallesi Muhtarı Şeref Çay ise "Öncelikle mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın katkısı var ve bu özellikle yaşlı ninelerimiz, dedelerimiz ve yalnız, eşi ölmüş kişiler için çok güzel." dedi.

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