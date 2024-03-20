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Güncel
İHA 20.03.2024 13:25

Niğde için `zirai don` uyarısı

Niğde Valiliği 5 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşları uyardı.

Niğde için `zirai don` uyarısı
[Fotograf: İHA]

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, `Yapılan son değerlendirmelere göre Niğde genelinde Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor` ifadelerine yer verildi.

Oluşması muhtemel riskler zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşın uyarıldığı açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Zira don tehlikesinin 19-24 Mart tarihleri arasında beklendiği açıklandı.

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