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Güncel
DHA 20.03.2024 13:34

Nevşehir'de bir iş yerinde yangın çıktı

Nevşehir'de bir iş merkezinin 2'nci katındaki ofisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nevşehir'de bir iş yerinde yangın çıktı
[Fotograf: DHA]

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Raşit Bey Mahallesi Vaiz Osman Hoca Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin 2'nci katında meydana geldi.

İnşaat mühendisi S.E.'ye ait olan ofiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ofiste hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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