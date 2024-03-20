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Güncel
DHA 20.03.2024 13:31

Çanakkale'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bir balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda, 84 kaçak göçmen ile Özbekistan uyruklu 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İHA destekli operasyon düzenlendi.

Bugün saat 05.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü Kuruhavuz mevkisinde İtalya'ya gitmek üzere hazırlık yapan 'CK Su Ürünleri 1' isimli balıkçı teknesinde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, 84 kaçak göçmen ile Özbekistan uyruklu 2 organizatör şüphelisi kaptan yakalandı. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüphelisi ise gözaltına alındı. 

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