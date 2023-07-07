Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.07.2023 11:30

Düzce'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, popülasyonun artırılması amacıyla 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Düzce'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinde yetiştirilen 500 kınalı keklik, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Düzce'nin Yığılca ilçesine getirildi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın Yığılca ilçesi Yaylatepe köyü mevkisinde popülasyonun artırılması amacıyla doğaya 500 kınalı keklik saldı.

Programa, Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar’da Huzur uygulaması: 29 bin 709 TL ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir
12:45
Japonya'da Abe suikastının ilk yılında iktidar-kilise ilişkileri mercek altında
12:44
Kandıra sahillerinde hafta sonu denize girmek yasaklandı
12:33
Zelenskiy, NATO Zirvesi'nden ülkesinin üyeliğine ilişkin "açık bir işaret" bekliyor
12:32
Çin Devlet Başkanı Şi'den ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi mesajı
12:25
İsrail güçlerinin korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor
Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor
FOTO FOKUS
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ