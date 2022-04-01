Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 16:13Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Düzce İmsakiye 2022: Sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak.
DÜZCE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:04
|06:31
|13:04
|16:38
|19:27
|20:49
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:02
|06:29
|13:04
|16:38
|19:28
|20:50
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:00
|06:28
|13:03
|16:39
|19:29
|20:51
|4
|05.04.2022 Salı
|04:58
|06:26
|13:03
|16:39
|19:30
|20:53
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:56
|06:24
|13:03
|16:40
|19:32
|20:54
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:54
|06:23
|13:03
|16:40
|19:33
|20:55
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:52
|06:21
|13:02
|16:40
|19:34
|20:57
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:50
|06:19
|13:02
|16:41
|19:35
|20:58
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:48
|06:18
|13:02
|16:41
|19:36
|20:59
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:46
|06:16
|13:02
|16:41
|19:37
|21:01
|11
|12.04.2022 Salı
|04:45
|06:15
|13:01
|16:42
|19:38
|21:02
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:43
|06:13
|13:01
|16:42
|19:39
|21:03
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:41
|06:12
|13:01
|16:43
|19:40
|21:05
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:39
|06:10
|13:01
|16:43
|19:41
|21:06
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:37
|06:09
|13:00
|16:43
|19:42
|21:08
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:35
|06:07
|13:00
|16:44
|19:43
|21:09
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:33
|06:05
|13:00
|16:44
|19:44
|21:10
|18
|19.04.2022 Salı
|04:31
|06:04
|13:00
|16:44
|19:45
|21:12
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:29
|06:03
|12:59
|16:44
|19:46
|21:13
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:27
|06:01
|12:59
|16:45
|19:47
|21:15
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:26
|06:00
|12:59
|16:45
|19:48
|21:16
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:24
|05:58
|12:59
|16:45
|19:49
|21:17
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:22
|05:57
|12:59
|16:46
|19:50
|21:19
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:20
|05:55
|12:58
|16:46
|19:52
|21:20
|25
|26.04.2022 Salı
|04:18
|05:54
|12:58
|16:46
|19:53
|21:22
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:16
|05:53
|12:58
|16:47
|19:54
|21:23
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:14
|05:51
|12:58
|16:47
|19:55
|21:25
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:13
|05:50
|12:58
|16:47
|19:56
|21:26
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:11
|05:49
|12:58
|16:47
|19:57
|21:28
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:09
|05:47
|12:58
|16:48
|19:58
|21:29
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02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
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Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
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