Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Bolu İmsakiye 2022: Sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak.
BOLU SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:02
|06:29
|13:02
|16:36
|19:26
|20:47
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:00
|06:28
|13:02
|16:37
|19:27
|20:48
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:58
|06:26
|13:02
|16:37
|19:28
|20:49
|4
|05.04.2022 Salı
|04:56
|06:24
|13:01
|16:37
|19:29
|20:51
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:55
|06:23
|13:01
|16:38
|19:30
|20:52
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:53
|06:21
|13:01
|16:38
|19:31
|20:53
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:51
|06:19
|13:01
|16:39
|19:32
|20:55
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:49
|06:18
|13:00
|16:39
|19:33
|20:56
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:47
|06:16
|13:00
|16:39
|19:34
|20:57
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:45
|06:15
|13:00
|16:40
|19:35
|20:59
|11
|12.04.2022 Salı
|04:43
|06:13
|13:00
|16:40
|19:36
|21:00
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:41
|06:12
|12:59
|16:40
|19:37
|21:01
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:39
|06:10
|12:59
|16:41
|19:38
|21:03
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:37
|06:08
|12:59
|16:41
|19:39
|21:04
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:36
|06:07
|12:59
|16:41
|19:40
|21:05
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:34
|06:05
|12:58
|16:42
|19:41
|21:07
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:32
|06:04
|12:58
|16:42
|19:42
|21:08
|18
|19.04.2022 Salı
|04:30
|06:02
|12:58
|16:42
|19:43
|21:10
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:28
|06:01
|12:58
|16:43
|19:44
|21:11
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:26
|05:59
|12:57
|16:43
|19:45
|21:13
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:24
|05:58
|12:57
|16:43
|19:47
|21:14
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:22
|05:57
|12:57
|16:44
|19:48
|21:15
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:20
|05:55
|12:57
|16:44
|19:49
|21:17
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:19
|05:54
|12:57
|16:44
|19:50
|21:18
|25
|26.04.2022 Salı
|04:17
|05:52
|12:57
|16:44
|19:51
|21:20
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:15
|05:51
|12:56
|16:45
|19:52
|21:21
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:13
|05:50
|12:56
|16:45
|19:53
|21:23
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:11
|05:48
|12:56
|16:45
|19:54
|21:24
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:10
|05:47
|12:56
|16:46
|19:55
|21:26
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:08
|05:46
|12:56
|16:46
|19:56
|21:27
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02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
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