Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Tekirdağ İmsakiye 2022: Sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak.
TEKİRDAĞ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|
GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:24
|06:50
|13:23
|16:57
|19:46
|21:06
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:22
|06:49
|13:23
|16:57
|19:47
|21:08
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:20
|06:47
|13:23
|16:58
|19:48
|21:09
|4
|05.04.2022 Salı
|05:19
|06:46
|13:22
|16:58
|19:49
|21:10
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:17
|06:44
|13:22
|16:58
|19:50
|21:11
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:15
|06:42
|13:22
|16:59
|19:51
|21:13
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:13
|06:41
|13:21
|16:59
|19:52
|21:14
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:11
|06:39
|13:21
|17:00
|19:53
|21:15
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:09
|06:38
|13:21
|17:00
|19:54
|21:17
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|05:07
|06:36
|13:21
|17:00
|19:55
|21:18
|11
|12.04.2022 Salı
|05:06
|06:35
|13:20
|17:01
|19:56
|21:19
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|05:04
|06:33
|13:20
|17:01
|19:57
|21:20
|13
|14.04.2022 Perşembe
|05:02
|06:31
|13:20
|17:01
|19:58
|21:22
|14
|15.04.2022 Cuma
|05:00
|06:30
|13:20
|17:01
|19:59
|21:23
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:58
|06:28
|13:19
|17:02
|20:00
|21:24
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:56
|06:27
|13:19
|17:02
|20:01
|21:26
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:54
|06:26
|13:19
|17:02
|20:02
|21:27
|18
|19.04.2022 Salı
|04:53
|06:24
|13:19
|17:03
|20:03
|21:29
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:51
|06:23
|13:18
|17:03
|20:04
|21:30
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:49
|06:21
|13:18
|17:03
|20:05
|21:31
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:47
|06:20
|13:18
|17:04
|20:06
|21:33
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:45
|06:18
|13:18
|17:04
|20:07
|21:34
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:43
|06:17
|13:18
|17:04
|20:08
|21:35
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:42
|06:16
|13:17
|17:04
|20:09
|21:37
|25
|26.04.2022 Salı
|04:40
|06:14
|13:17
|17:05
|20:10
|21:38
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:38
|06:13
|13:17
|17:05
|20:11
|21:40
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:36
|06:12
|13:17
|17:05
|20:12
|21:41
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:35
|06:10
|13:17
|17:05
|20:13
|21:43
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:33
|06:09
|13:17
|17:06
|20:15
|21:44
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:31
|06:08
|13:17
|17:06
|20:16
|21:45
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
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