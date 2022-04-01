Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Bayburt İmsakiye 2022: Sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak.
BAYBURT SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:29
|05:55
|12:28
|16:02
|18:51
|20:11
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:27
|05:53
|12:28
|16:02
|18:52
|20:13
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:25
|05:52
|12:27
|16:02
|18:53
|20:14
|4
|05.04.2022 Salı
|04:23
|05:50
|12:27
|16:03
|18:54
|20:15
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:21
|05:49
|12:27
|16:03
|18:55
|20:16
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:19
|05:47
|12:26
|16:04
|18:56
|20:18
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:17
|05:45
|12:26
|16:04
|18:57
|20:19
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:16
|05:44
|12:26
|16:04
|18:58
|20:20
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:14
|05:42
|12:26
|16:05
|18:59
|20:22
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:12
|05:41
|12:25
|16:05
|19:00
|20:23
|11
|12.04.2022 Salı
|04:10
|05:39
|12:25
|16:05
|19:01
|20:24
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:08
|05:38
|12:25
|16:06
|19:02
|20:25
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:06
|05:36
|12:25
|16:06
|19:03
|20:27
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:04
|05:35
|12:24
|16:06
|19:04
|20:28
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:03
|05:33
|12:24
|16:07
|19:05
|20:30
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:01
|05:32
|12:24
|16:07
|19:06
|20:31
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|03:59
|05:30
|12:24
|16:07
|19:07
|20:32
|18
|19.04.2022 Salı
|03:57
|05:29
|12:23
|16:07
|19:08
|20:34
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|03:55
|05:27
|12:23
|16:08
|19:09
|20:35
|20
|21.04.2022 Perşembe
|03:53
|05:26
|12:23
|16:08
|19:10
|20:36
|21
|22.04.2022 Cuma
|03:51
|05:24
|12:23
|16:08
|19:11
|20:38
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|03:50
|05:23
|12:23
|16:09
|19:12
|20:39
|23
|24.04.2022 Pazar
|03:48
|05:21
|12:22
|16:09
|19:13
|20:41
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|03:46
|05:20
|12:22
|16:09
|19:14
|20:42
|25
|26.04.2022 Salı
|03:44
|05:19
|12:22
|16:09
|19:15
|20:43
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|03:42
|05:17
|12:22
|16:10
|19:16
|20:45
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|03:41
|05:16
|12:22
|16:10
|19:17
|20:46
|28
|29.04.2022 Cuma
|03:39
|05:15
|12:22
|16:10
|19:18
|20:48
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|03:37
|05:13
|12:21
|16:11
|19:19
|20:49
|30
|01.05.2022 Pazar
|03:35
|05:12
|12:21
|16:11
|19:20
|20:51
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
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