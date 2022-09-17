İkinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, organizasyonun ardından memleketi Balıkesir'e gitti.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlenen kutlama programına çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun çiçek takdim ettiği Yasemin'e özellikle genç sporcular büyük ilgi gösterdi.

Çok sayıda vatandaşın Yasemin ile fotoğraf çektirdiği karşılama töreninde, "Balıkesir'in Gururu Memleketine Hoşgeldin" pankartıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye binası önüne kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

"Tüylerim diken diken oldu"

Milli sporcu Yasemin'i, Balıkesir Büyükşehir Belediye binası önünde Başkanvekili Yasin Sağay karşıladı. Kendisine eşlik edenlere teşekkür eden milli sporcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı açıklamada, şampiyon olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destekleriyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğine inandığını ifade eden Yasemin, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan gururlu ve mutluyum, benim için çok güzel bir karşılama töreni hazırlanmış. Gerçekten tüylerim diken diken oldu, o kadar güzel bir coşkuyla karşılandım ki çok mutlu oldum. Beni karşılamaya gelen genç kızlarımız vardı, onlara rol model olabiliyorsam, beni örnek alabiliyorlarsa ne mutlu bana. Her şey için çok teşekkür ediyorum."

"Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya bekliyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay da Yasemin'in Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak şampiyon olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Yasemin'i tebrik ederek, "İnşallah Yasemin'den Paris 2024 Olimpiyatlarında da altın madalya bekliyoruz" dedi.

Yasemin'in babası Naim Adar da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızım inşallah 2024'te de olimpiyat şampiyonu olacaktır, bunu bekliyoruz" sözlerini kullandı.