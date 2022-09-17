Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 05:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de jandarmadan okul servislerinde denetim
[Fotograf: İHA]
2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte harekete geçen Rize İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 311 okul servisinde denetim gerçekleştirdi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı 12 Eylül Pazartesi gününden bu yana okul servislerinde denetim gerçekleştiriyor.
Jandarma ekipleri, Rize'de 311 okul servisinde denetim gerçekleştirdi. 4 araç ve sürücüsüne idari para cezası işlemi yapıldı.
Denetimler eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.
Etiketler: Rize
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