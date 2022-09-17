Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta 890 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Zonguldak'ta 890 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 890 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu Narkotik
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